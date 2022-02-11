РИАМО - 11 фев. Поиск тела пропавшего мужчины, провалившегося под лед Москвы-реки в Одинцовском городском округе, осложняется сильным течением, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ночь на 6 февраля экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке. Он провалился под лед. Место разлома льда на реке и транспортное средство нашли, а поиски Ялунина еще ведутся.

«Был обнаружен пролом в реке. Водолаз совершил в этом месте погружение и на глубине 3 м обнаружил квадроцикл. Поиски тела продолжаются. Из-за сильного течения существует опасность для погружения водолазов. Скорость течения составляет более 2,5 м/с», — сказал начальник водолазной службы «Мособлпожспаса» Сергей Тепленин.

Он добавил, что специалисты забуривают лунки на реке, в которые опускают камеры. Видимость на реке составляет порядка 1,5 м.

«Если тело будет обнаружено, то уже будет работать водолаз», — уточнил Тепленин.

Всего водолазами и камерами было обследовано более 11 тыс. кв. м. реки. Также пробурено свыше 1,6 тыс. лунок.