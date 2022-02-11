РИАМО - 11 фев. По инициативе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) началось расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает Nation News.

Ранее в допинг-пробе Валиевой нашли препарат триметазидин, который относится к классу S4.4 списка запрещенных препаратов WADA. Лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой у фигуристки 25 декабря 2021 года.

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, <...> РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», — сообщили в РУСАДА.

СМИ также писали, что временное отстранение спортсменки от соревнований, наложенное РУСАДА, было снято, однако МОК будет обжаловать решение в CAS. Окончательное решение ожидается до 15 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал скандал с сомнительным допинг-тестом Валиевой «каким-то недоразумением» и призвал дождаться официальных итогов расследования.

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