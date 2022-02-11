РИАМО - 11 фев. Члены фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец Мамед Азизов и Дмитрий Крестинин в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» обсудили тему своевременной очистки кровель жилых домов от снега и льда, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Подтаявший снег грозит просочиться в квартиры верхних этажей. Необходимо также вовремя очищать крыши от нависших сосулек», - сказал Крестинин.

По словам Азизова, проблема заключается в нехватке кадров, отвечающих за проведение данных работ.

«На текущий момент заболеваемость персонала в подразделениях составляет от 10 до 40%. Найти оперативную замену кадрам в текущей ситуации крайне сложно, а к работам на кровле предъявляются серьезные требования по безопасности. Между тем, мы все равно находим возможность увеличить количество временных трудовых бригад», - добавил Азизов.

Он подчеркнул, что в работе по очистке крыш и прилегающих к домам территорий задействованы все имеющиеся ресурсы, привлечены сотрудники подрядных организаций.

«Несмотря на перераспределение работников, трудности все равно остаются. Очередная волна пандемии затронула все сферы жизнедеятельности, где задействованы люди. Мы прикладываем все усилия для решения этой задачи, чтобы минимизировать возможный ущерб для жителей», - подытожил Азизов.