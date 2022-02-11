РИАМО - 11 фев. В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 66,5%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 11 февраля, первым компонентом вакцины от коронавируса привились в регионе 5 124 932 человека. Полностью вакцинировались 4 928 520 человек.

Всего в Московской области было выявлено 873 947 случаев Covid-19. За пандемию врачи вылечили 697 111 пациентов, умерли 13 739 заболевших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за минувшую неделю в Подмосковье зафиксировали сокращение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

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