РИАМО - 11 фев. В России уровень коллективного иммунитета от коронавируса за неделю уменьшился с 64,1% до 61,9%, сообщает оперштаб.

Более 80% уровень коллективного иммунитета отмечается в Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области и Тыве. В столице он составляет 59,5%, в Московской области – 66,5%.

Этот показатель в стране снижается из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими коронавирусом свыше 6 месяцев назад.

«Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, учитывая рост выявленных случаев инфицирования и значительное число людей на амбулаторном лечении, в РФ сегодня очень важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться.

По состоянию на пятницу вакцинацию первым компонентом в РФ прошли 85 857 079 раз, сделали обе прививки — 81 505 771 раз.