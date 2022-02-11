РИАМО - 11 фев. На территории Московской области функционируют 55 центров «Мой бизнес», которые в прошлом году предоставили местным предпринимателям почти 96 тыс. услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Специалисты центров «Мой бизнес» оказывают услуги в режиме «одного окна». Также там можно получить содействие в получении мер поддержки предпринимателей.

«За 2021 год центры «Мой бизнес» Московской области оказали поддержку 49770 предпринимателям, 2141 самозанятому и 8111 физическим лицам, планирующим открыть свое дело. В общей сложности они получили почти 96 тыс. услуг», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что прошлом году процесс получения документов на открытие новых организаций упростили.

По словам Зиновьевой, в центры чаще всех обращаются представители малого бизнеса. В их числе самозанятые граждане. Их число в Московской области неуклонно растет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в области 30% местного бюджета составляет малый бизнес, а 36% работающего населения области работают в этом секторе.