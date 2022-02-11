РИАМО - 11 фев. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за минувшую неделю уменьшился до 59,5%, согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее коллективный иммунитет в городе составлял 63,2%.

Согласно данным на 11 февраля, в Москве 7 199 585 человек ввели первый компонент вакцины от коронавируса, а 6 803 415 жителей прошли полную вакцинацию обоими компонентами.

За прошедшие сутки в Москве выявили 18 541 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 21 615 человек, умер 81 пациент.

За время пандемии в столице зарегистрировано 2 577 044 случая Covid-19. После лечения выздоровели 2 140 512 пациентов, скончались за пандемию от последствий коронавируса 39 849 человек.

Ранее заслуженный врач России, профессор Юрий Серебрянский сообщал, что Covid-19 негативно сказывается на иммунитете и нервной системе, при этом могут обостриться аутоиммунные заболевания.

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