РИАМО - 11 фев. В рамках масштабной программы по борьбе с изменением климата «Fit for 55» ЕС с 2023 года планирует внедрить «углеродный налог». Вопросы углеродного регулирования, а также влияние изменений в системе налогообложения на московских экспортеров обсудили на отраслевой сессии Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при Правительстве Москвы по ESG-повестке. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.
Столица экспортирует промышленные товары во все страны Евросоюза, при этом 76,2% московского промышленного экспорта в ЕС приходится на поставки в Германию (1,6 млрд долларов), Чехию (928,8 млн долларов), Нидерланды (845 млн долларов), Италию (840 млн долларов) и Швецию (266,2 млн долларов). Кроме того, Москва стремительно наращивает поставки промышленных товаров в Данию, Люксембург и Францию.
По словам Александра Прохорова, Москва развивает экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, пластмассы и изделий из них, оптики, медицинских изделий и автотехники. Контроль за углеродными выбросами уже сейчас заставляет задуматься многие компании, в особенности те, которые работают на международных рынках. Часть компаний уже получили запрос от контрагентов из стран ЕС о совокупном объеме выбросов парниковых газов, а также об углеродном следе продукта, который ввозится на территорию Евросоюза. Эти данные учитываются при определении выбросов в цепочке поставок.
Как рассказал руководитель направления международных продаж ООО «МГК “Световые Технологии”» Антон Захаров, крупные западные и азиатские партнеры ввели новые критерии отбора для своих потенциальных поставщиков, а именно специальную систему оценки на соответствие нормам ESG. Таким образом, на международных рынках компаниям предъявляются требования не только к цене, качеству продуктов и способам их производства, но и к социальной составляющей.
Российская Федерация уже следует глобальному тренду, развивая правовое регулирование декарбонизации. Указ Президента от 4 ноября 2020 «О сокращении выбросов парниковых газов», а затем и Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года определили общий вектор развития экономики РФ.
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