РИАМО - 11 фев. В рамках масштабной программы по борьбе с изменением климата «Fit for 55» ЕС с 2023 года планирует внедрить «углеродный налог». Вопросы углеродного регулирования, а также влияние изменений в системе налогообложения на московских экспортеров обсудили на отраслевой сессии Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при Правительстве Москвы по ESG-повестке. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

«Сегодня одним из глобальных трендов, который формирует политику ближайших десятилетий, является декарбонизация и переход к «зеленой» экономике. Москва – главный российский экспортер несырьевого неэнергетического экспорта в страны ЕС, ее доля в общероссийском показателе по итогам 11 месяцев 2021 года составила 15,5%. В целом экспорт столицы в страны ЕС за этот период увеличился на 63,2% и превысил 6 млрд долларов», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александр Прохоров.

Столица экспортирует промышленные товары во все страны Евросоюза, при этом 76,2% московского промышленного экспорта в ЕС приходится на поставки в Германию (1,6 млрд долларов), Чехию (928,8 млн долларов), Нидерланды (845 млн долларов), Италию (840 млн долларов) и Швецию (266,2 млн долларов). Кроме того, Москва стремительно наращивает поставки промышленных товаров в Данию, Люксембург и Францию.

По словам Александра Прохорова, Москва развивает экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, пластмассы и изделий из них, оптики, медицинских изделий и автотехники. Контроль за углеродными выбросами уже сейчас заставляет задуматься многие компании, в особенности те, которые работают на международных рынках. Часть компаний уже получили запрос от контрагентов из стран ЕС о совокупном объеме выбросов парниковых газов, а также об углеродном следе продукта, который ввозится на территорию Евросоюза. Эти данные учитываются при определении выбросов в цепочке поставок.

Как рассказал руководитель направления международных продаж ООО «МГК “Световые Технологии”» Антон Захаров, крупные западные и азиатские партнеры ввели новые критерии отбора для своих потенциальных поставщиков, а именно специальную систему оценки на соответствие нормам ESG. Таким образом, на международных рынках компаниям предъявляются требования не только к цене, качеству продуктов и способам их производства, но и к социальной составляющей.

Российская Федерация уже следует глобальному тренду, развивая правовое регулирование декарбонизации. Указ Президента от 4 ноября 2020 «О сокращении выбросов парниковых газов», а затем и Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года определили общий вектор развития экономики РФ.