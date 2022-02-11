РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. Благодаря открытию складского комплекса гипермаркета «Акушерство.ру» в городском округе Котельники появятся почти 200 новых рабочих мест, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо посетила комплекс. Она обсудила с руководством предприятия дальнейшее взаимодействие и планы развития компании, а еще пообщалась с сотрудниками.
Компания размещена в логопарке «Белая Дача» и осуществляет деятельность на площади 30 тыс. кв. м.
«Акушерство.ру» - это онлайн-гипермаркет товаров для детей и новорожденных. В ассортименте компании — более 350 тыс. наименований, а суммарная аудитория проекта составляет более 1,5 млн человек ежемесячно.
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