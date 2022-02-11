РИАМО - 11 фев. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по поводу повышения ключевой ставки до 9,5% появилась в черной кофте, на которой была брошка в виде весов, сообщает РИА Новости.

В пятницу ЦБ России повысил ключевую ставку сразу на 1% — с 8,5% до 9,5% годовых.

По мнению экспертов, в этот раз выбор броши был обусловлен переходом к нейтральной денежно-кредитной политике.

Первую брошь со смыслом Набиуллина надела весной 2020 года: тогда она пристегнула к одежде брошь-неваляшку. Пандемийной весной реклама регулятора с антикризисными мерами была проиллюстрирована именно этой игрушкой.

Затем на каждое повышение ключевой ставки Набиуллина надевала тематические броши. В конце 2021 года она надела брошь в виде Щелкунчика. Это ознаменовало наступающий Новый год и разрешение экономических трудностей.