РИАМО - 11 фев. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов помещен в больницу для профилактики. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, сообщает «Интерфакс».

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что политик лег в больницу в связи с распространением коронавирусной инфекции и перенесенными в последние несколько лет медицинскими вмешательствами.

По его словам, Зюганов был госпитализирован превентивно, так как он регулярно контактирует с большим количеством людей. Кроме того, в последнее время у политика были признаки простудного заболевания. Вероятнее всего, через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.

На вопрос о том, в какой больнице находится Зюганов, Ющенко заявил, что чаще всего политик лечится в Центральной клинической больнице в столице.

Ранее в Москве был госпитализирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский с диагностированным коронавирусом.

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