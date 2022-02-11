РИАМО - 11 фев. Специалисты Мосгосстройнадзора проведут внеплановую проверку на месте обрушения строительных лесов в Георгиевском переулке в столице, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент случился в Тверском районе столицы в Георгиевском переулке рядом со зданием Государственной думы. Из-за разрушения парапета фасада исторического трехэтажного здания произошло обрушение строительных лесов.
Пострадавших в результате ЧП нет, строительные работы на лесах в момент обрушения не проводились.
На месте инцидента работает инспектор комитета государственного стройнадзора столицы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Мосгосстройнадзор с 18 февраля по 4 марта проведет внеплановую проверку на объекте. По ее итогам будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц.
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