РИАМО - 11 фев. Специалисты Мосгосстройнадзора проведут внеплановую проверку на месте обрушения строительных лесов в Георгиевском переулке в столице, сообщает пресс-служба ведомства.



Инцидент случился в Тверском районе столицы в Георгиевском переулке рядом со зданием Государственной думы. Из-за разрушения парапета фасада исторического трехэтажного здания произошло обрушение строительных лесов.

Пострадавших в результате ЧП нет, строительные работы на лесах в момент обрушения не проводились.

На месте инцидента работает инспектор комитета государственного стройнадзора столицы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Мосгосстройнадзор с 18 февраля по 4 марта проведет внеплановую проверку на объекте. По ее итогам будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц.