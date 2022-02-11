РИАМО - 11 фев. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скандал с сомнительным допинг-тестом спортсменки Камилы Валиевой является «каким-то недоразумением», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщали, что аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года. В анализах был обнаружен препарат триметазидин. Есть вероятность того, что российская фигуристка не выйдет на короткую программу в Пекине и будет исключена из списка участников ОИ.



«Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой», — сказал Песков.

Он также добавил, что пока эту ситуацию рано комментировать. Следует подождать завершения расследования.

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