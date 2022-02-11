РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В пятницу замглавы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная провела встречу с заместителями директоров общеобразовательных учреждений горокруга во флагманской школе №6.

Обсуждалось много вопросов, среди них - качество образования и перспективы его развития в округе, перемены в сфере образования, планируемые в Московской области в этом году.

«Одно из нововведений совсем скоро порадует окружных педагогов, став приятным бонусом к их заработной плате. По поручению главы региона Андрея Воробьева, с этого года подмосковные учителя и воспитатели будут получать надбавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей, младшие воспитатели и нянечки - 2,5 тыс. рублей. Первая выплата поступит уже в феврале - в зарплате за январь», - сообщила Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она также отметила, что теперь задача заместителей директоров, как информационных проводников между администрацией, школой и родителями, провести на местах встречи, озвучить ключевые темы и наметить совместные планы на будущее.