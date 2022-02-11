РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи прошел чемпионат по финансовой грамотности школьников, сообщается на сайте администрации горокруга.

Этот чемпионат – мероприятие для школьников, направленное на повышение уровня финансовой грамотности и формированию экономического образа мышления.

«Финансовая грамотность сейчас на слуху. Ребята активно принимают участие в изучении экономических вопросов. Мы уже принимали участие в таких чемпионатах в Сергиевом Посаде. Заимствовали их идею и провели подобное мероприятие у себя. Нас поддержал детско-юношеский центр «Турист», который и приглашал команды», - сказала учитель экономики школы №6 Елена Ермолаева.

Всего на учебной базе школы №6 в чемпионате приняло участие 11 коллективов. Первое место заняли ребята из лицея №15, на втором месте оказалась сборная Сергиева Посада, на третьем – команда школы №6.