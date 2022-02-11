РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Члены комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи помогли жителям вывезти на переработку более 80 кг батареек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Вывоз батареек состоялся в рамках реализуемого с управляющими организациями экологического проекта «Батарейке вторую жизнь».

«Проект по сбору батареек работает в Мытищах с 2017 года. Он начался с одного дома, а сейчас в нем участвуют порядка 200 домов. Жители собирают отслужившие свой срок батарейки в контейнеры, а потом отвозят их в «Мегабак», из которого они попадут на переработку на специализированный завод в Челябинске. В этот раз мы помогали жителям с ул. Борисовка отвезти собранные ими батарейки», - сказала член Общественной палаты, автор проекта «Батарейке вторую жизнь» Татьяна Филина.

Она добавила, что контейнер для сбора батареек установлен по адресу: улица Коминтерна, 25 на площадке «Мегабак». Любой житель городского округа может им воспользоваться совершенно бесплатно.

«А если собственники планируют организовать у себя в многоквартирном доме централизованный сбор использованных батареек, мы готовы им в этом помочь. Достаточно обратиться к нам через Общественную палату», - уточнила Филина.