РИАМО - 11 фев. Большая заслуга в высокой профессиональной подготовке российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине принадлежит тренерам. Каждый пятый член российской сборной проходил подготовку в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждый пятый спортсмен в российской сборной - воспитанник московской спортивной школы в самом широком смысле слова. И в том, что у нас такие высококлассные спортсмены, во многом заслуга тренеров», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В пятницу в Москве были награждены лауреаты городской премии в области физкультуры, спорта и туризма. Как отметил Собянин, несмотря на пандемию и экономические трудности, объем инвестиций в спортивную инфраструктуру не снизился.

В Москве уже работают 30 тыс. спортивных объектов. Помимо этого в городе строятся десятки новых объектов, на ближайшие годы запланирована большая программа по развитию почти всех видов спорта в Москве.

«Но самое важное - в Москве есть тренеры, которые занимаются детьми, подростками, растят чемпионов мира и Олимпийских игр. Невозможно представить жизнь в нашем городе без спорта. В этом огромная заслуга всех сегодняшних лауреатов. Поздравляю и желаю новых успехов!» – заключил Собянин.