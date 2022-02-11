РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. В Щелкове полицейские задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в похищении телефона и банковской карты у местной жительницы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 40-летней местной жительницы о том, что около дома на улице Первомайской неизвестный перегородил ей дорогу и не давал пройти, а когда она достала телефон для совершения звонка, он толкнул ее в грудь, повалил на землю, выхватил телефон, банковскую карту и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 17 тыс. рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 33-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».