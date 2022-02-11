РИАМО - 11 фев. Состояние школьника, которого ударили ножом в Мытищах, остается тяжелым, но стабильным. Подростку уже провели несколько операций, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Ранее областной главк СК сообщал, что 10 февраля в одной из школ между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом. Пострадавшего доставили в больницу.

«Мы проводим собственное расследование этого ЧП. В конфликте участвовали не только эти два подростка. Я уже разговаривала и с родителями, и с директором школы, и с главным врачом. Парень в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему провели уже необходимые операции», — сказала Мишонова.

Она выразила надежду, что молодой организм мальчика справится, и что он быстро пойдет на поправку и полностью восстановится.

«Нападавшая сторона очень сожалеет о случившемся. Очень переживают родители. Насколько я знаю, уже принесены извинения потерпевшей стороне. Для нас сейчас важно выяснить, почему конфликт привел к таким серьезным последствиям и можно ли было его предотвратить, насколько оперативно и профессионально в этой ситуации действовала образовательная организация», — добавила Мишонова.