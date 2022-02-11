РИАМО - 11 фев. В текущем году планируется благоустроить сквер «Черемушки», расположенный в Можайске на улице Академика Павлова между домами 4 и 5, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Именно за благоустройство этого сквера проголосовали жители летом прошлого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

О благоустройстве сквера местным жителям рассказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Он отметил, что территорию разделят на несколько зон. Одна из них будет предназначена для детей. Там появится современная детская площадка. Другая зона будет отведена тем, кто ведет спортивный образ жизни.

Также в сквере можно будет отдохнуть от трудовых будней под теневыми навесами с гамаками и качелями. А еще любители шахмат смогут сразиться в турнире на специальных столиках.

Создатель проекта - руководитель архитектурного бюро «Точка», член союза дизайнеров России Анна Дальнева. Она рассказала, что при разработке проекта учитывала пожелания местных жителей. Так, в сквере высадят несколько сортов черемухи и уберут старые тополя.