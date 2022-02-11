РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. В микрорайоне Ковровый Котельников обрушился козырек здания №12, сообщил корреспонденту портала «РИАМО в Люберцах» источник, знакомый с ситуацией.

Неприятный случай произошел вечером 10 февраля.

В первой части здания находятся приватизированные жилые помещения бывшего общежития, во второй — Культурный комплекс «Котельники», в третьей — отделение гинекологии ГБУЗ МО «Котельниковской городской поликлиники», а в четвертой — частная собственность. Козырек рухнул как раз на входе в частную собственность и жилые помещения.

«В здании обрушился козырек. Пострадавших и погибших нет», - сказал источник информации.

Причины обрушения пока выясняются.

Ранее пользователи «ВКонтакте» опубликовали в группе жителей «Котельники 24/7|Подслушано в Котельниках» фотографии с места происшествия.