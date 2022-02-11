РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. Лыжи, ледянки и санки подарили члены и сторонники партии «Единая Россия» социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних из подмосковного Красногорска в преддверии Дня зимних видов спорта, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Полезные подарки директору центра Натали Горловой вручили депутат Мособлдумы Роман Володин, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Борис Соловьев, председатель совета сторонников партии Игорь Хомутский, члены молодой гвардии «ЕР».

«Мы присоединяемся к акции «Спорт каждый день» партии «Единая Россия». 13 февраля в России отметят День зимних видов спорта. В преддверии этой даты местное отделение партии, сторонники партии, молодая гвардия и я лично вместе от всей души поздравляем вас и дарим, как нам кажется, нужные и полезные подарки», - сказал Володин.

Хомутский добавил, что региональное отделение партии «Единая Россия» вышло с инициативой провести такую акцию.

«Сторонники партии обратились к предпринимательскому сообществу Красногорска. Откликнулся владелец магазина «Спорт для всех» Игорь Васильев. Он предоставил полные комплекты лыж, санки, ледянки», - пояснил Хомутский.

Красногорский социально-реабилитационный центр помогает детям в возрасте от 3 до 18 лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Десять воспитанников проходят здесь трехмесячный курс реабилитации на полном пансионе, всего же у центра около 120 подопечных.

«Мы 18 февраля едем на спортивный праздник в Одинцово. Так что лыжи и ледянки – то, что нам сейчас действительно нужно!» - сказала Горлова.