РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Врачи Московского областного перинатального центра (МОПЦ) в Балашихе в один день приняли роды у двух женщин, родивших по седьмому и восьмому ребенку, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«В МОПЦ появился на свет восьмой ребенок в семье жительницы Химок - Зои. Родилась девочка, ростом 51 см и весом 3 140 г, которую назвали Полина. Теперь в семье подрастают 4 мальчика и 4 девочки. В один день с Полиной у мамы Марины родилась малышка София (рост - 49 см, вес - 2 790 г) , которая стала 7 девочкой в семье!» - говорится в сообщении.

Примечательно, что многодетные мамы лежали в одной палате.

«Мы благодарим за выбор нашего центра и поздравляем с рождением прекрасных дочек!» - заключается в сообщении.