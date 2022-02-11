РИАМО - 11 фев. Арестован второй подозреваемый в нападении на магазин «Пятерочка» в Истре. Такое решение суд вынес с учетом позиции прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Нападение на магазин в Истре произошло в ночь на 9 февраля. Грабители в масках, вооруженные рукоятками от топора, жестоко избили директора магазина, ее мужа и продавца-кассира. Последняя от полученных травм скончалась на месте. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали четырех мигрантов в возрасте от 18 до 40 лет.

Вторым арестованным оказался 24-летний молодой человек. Он - фигурант уголовного дела о разбойном нападении на магазин, а также причинении смертельных травм кассиру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и пункту «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее представители магазина сообщили РИАМО, что семье продавца, которую убили при ограблении, окажут всю необходимую поддержку.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>