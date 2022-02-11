РИАМО - 11 фев. Специалисты УФАС России по Московской области выяснили, что компании «Интелмед», «Медгарант», «Гелиос» и «Аксион» заключили между собой картельное соглашение для поддержания цен на торгах, сообщает пресс-служба регионального управления.

Торги проводили ГБУЗ МО «Госпиталь для ветеранов войн» и ГБУЗ МО «Красногорская Городская больница №1».

Из прокуратуры Московской области поступили материалы, содержащие сведения о картельном соглашении между участниками торгов. Речь идет о поставке медицинских изделий.

Компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений от 2% до 5% от НМЦ, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на общую сумму более 10 млн руб.

Возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов).