РИАМО - 11 фев. Взят под стражу мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что 7 февраля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Типографской улице в Москве, между двумя мужчинами произошел конфликт во время распития алкоголя. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему ножевое ранение в ногу, после чего скрылся.

Спустя непродолжительное время пострадавший скончался от потери крови на лестничном марше подъезда жилого дома.

Подозреваемый в преступлении задержан. С ним проведены необходимые следственные действия.