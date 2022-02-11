РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске в соответствии с решением совета депутатов городского округа объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа, сообщает администрация округа.

Проведение конкурса назначено на 9 марта в 14:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, дом 4, концертный зал администрации. В случае сохранения режимов повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории Московской области конкурс по отбору кандидатур проведут посредством видеоконференцсвязи.

Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставленных для участия, и проверки соответствия кандидата требованиям соответствующего положением, утвержденного решением совета депутатов от 02.10.2020 № 2/2. При рассмотрении документов и сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие установленным требованиям, а также достоверность сведений.

На основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидата либо об отказе. В том числе конкурсная комиссия вправе осуществлять дополнительную проверку представленных документов, а также запрашивать иную информацию о кандидатах. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе являются ряд критериев.

Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.

Документы для участия в конкурсе принимают в течение 14 календарных дней со дня опубликования решения совета депутатов городского округа Подольск от 10.02.2022 № 18/21 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Городского округа Подольск Московской области» и информационного сообщения о конкурсе.

Сдать документы желающие могут по адресу: Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 420, ежедневно с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00). Также там можно ознакомиться с документами по порядку и условиям проведения конкурса, получить бланки. Контактный телефон: 8 (496) 769-96-11.

Полную информацию об условиях участия можно найти на сайте администрации округа.