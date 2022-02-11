РИАМО - 11 фев. Телеведущий Дмитрий Нагиев заменит бессменного ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова из-за болезни последнего, сообщает РИА Новости.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — подчеркнул шоумен.

Так, Нагиев выступит ведущим в 1/8 финала. Это связано с тем, что Масляков заразился коронавирусом и не попадет на первые игры сезона.

КВН – телевизионная юмористическая игра. Эта легендарная передача существует с 1961 года. В ней команды соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы и импровизациях на заданные темы.