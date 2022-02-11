РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В подмосковном Подольске жена разыскивала 31-летнего Виталия Васильева, приехавшего на заработки и пропавшего 4 февраля, его нашли живым, сообщила супруга пропавшего.

Васильев уехал на заработки в Подольск, последний раз выходил на связь 4 февраля, после этого его местонахождение было неизвестно. Родные подали заявление в полицию.

Супруга пропавшего сообщила, что после того, как на мужчину подали в розыск, он позвонил сестре и сказал, что нашел другую женщину.