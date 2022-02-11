РИАМО - 11 фев. Подмосковный сыровар Олег Сирота призвал не делать сенсацию для СМИ из его развода с женой Пелагеей, с которой они прожили в браке 11 лет. Фермер отметил, что супруги остаются родителями для своих детей и все свои обязательства он будет выполнять.

«Я уважаю Пелагею, мы с ней не чужие люди, и я благодарен ей за все наши годы совместной жизни и за наших детей — они самое дорогое, что у меня есть, и я всегда буду о них заботиться. Мы <...> нашли устраивающее всех решение — мы остаемся родителями и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями», — написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

При этом он подчеркнул, что не имеет желания опровергать «всякие небылицы». Сирота заявил, что никогда не отказывался от своих обязательств (перед детьми - ред.) и всегда их выполнял.

«Прошу отнестись с уважением и пониманием к моему решению не давать никаких комментариев по разводу. Не надо делать из нас «сенсацию для СМИ», — призвал Сирота.

Ранее Пелагея в соцсетях пожаловалась на несправедливый раздел детей и имущества при разводе с Сиротой. По ее словам, согласно брачному договору, у нее «не осталось ничего: ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин, все принадлежит Олегу». При этом все четверо детей останутся с ней.

Кроме того, Пелагея утверждает, что ее единственный дом, подаренный бабушкой, был заложен Сиротой «в ипотеку на строительство коровника на много лет». Женщина заявила, что может оказаться на улице с детьми, если ее бывший супруг перестанет выплачивать кредит банку по каким-то причинам.