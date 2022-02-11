РИАМО - 11 фев. Полностью завершены работы по подключению к системе видеонаблюдения входных камер, установленных на дверях подъездов жилых домов в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В 2021 году 1256 подъездов вo всех 380 жилых домах Реутова были оснащены входными камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион» с функцией распознавания лиц. Трансляцию с камер получают сотрудники оперативных служб и администрации городского округа», - сказал Каторов.

Внедрение системы «Безопасный регион» только на территории Реутова позволило снизить уровень общей преступности на 12,2%, количество квартирных краж - на 20%, угонов автотранспорта - на 59,4%, уличных преступлений - на 49,8%.