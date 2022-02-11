РИАМО - 11 фев. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что к лету распространение коронавируса закончится, а в самое ближайшее время заболеваемость инфекцией пойдет на спад, пишет газета «Известия».
По его словам, сейчас в стране отмечен пик заболеваемости, но на этой неделе ситуация изменится: число новых случаев инфицирования будет сокращаться.
При этом, по мнению Альтштейна, коронавирус не исчезнет совсем. Он продолжит циркулировать, но число летальных случаев в мире сократится.
В пятницу в России зафиксирован очередной рекорд по новым выявленным случаям заболевания Covid-19: было подтверждено 203 949 новых случаев.
Ранее заслуженный врач России Юрий Серебрянский сообщал, что коронавирус может спровоцировать развитие в организме человека других заболеваний, таких как грипп, респираторная вирусная пневмония. Также могут обостриться аутоиммунные заболевания.
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