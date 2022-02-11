РИАМО - 11 фев. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что к лету распространение коронавируса закончится, а в самое ближайшее время заболеваемость инфекцией пойдет на спад, пишет газета «Известия».

«Я надеюсь, что если мы будем вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, то мы, может быть, до лета с пандемией покончим. Потому что общая летальность в мире и заболеваемость омикроном пошли на спад», — сказал он.

По его словам, сейчас в стране отмечен пик заболеваемости, но на этой неделе ситуация изменится: число новых случаев инфицирования будет сокращаться.

При этом, по мнению Альтштейна, коронавирус не исчезнет совсем. Он продолжит циркулировать, но число летальных случаев в мире сократится.

В пятницу в России зафиксирован очередной рекорд по новым выявленным случаям заболевания Covid-19: было подтверждено 203 949 новых случаев.

Ранее заслуженный врач России Юрий Серебрянский сообщал, что коронавирус может спровоцировать развитие в организме человека других заболеваний, таких как грипп, респираторная вирусная пневмония. Также могут обостриться аутоиммунные заболевания.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>