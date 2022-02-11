РИАМО - 11 фев. С учетом позиции прокуратуры суд арестовал 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в Истре, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

9 февраля четверо злоумышленников в балаклавах избили рукоятями от топора директора «Пятерочки», ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте от полученных травм. Грабители похитили из кассы 71 тыс. рублей. Налетчиков удалось задержать по горячим следам.

Меру пресечения молодому человеку назначили до 9 апреля 2022 года.

Ранее нападавшим предъявили обвинения. В ходе допросов обвиняемые дали признательные показания.

Также стало известно, что один из нападавших в прошлом сотрудник сетевого продуктового магазина, поэтому он был осведомлен о внутренней работе торговой точки.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>