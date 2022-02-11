РИАМО - 11 фев. Жители ЖК «Митино Парк» в подмосковном Красногорске обеспокоены поведением неизвестного мужчины, который ходит по подъездам жилых домов и угрожает людям. О появлении неадекватного хулигана РИАМО сообщили местные жители.
По их словам, мужчина недавно напугал двух девушек, которые поздно вечером возвращались домой.
По ее словам, мужчине 35-45 лет, он стройного телосложения, его рост составляет около 170 см. Глаза карие, сильно косят. Также он носит густую бороду. Был одет в черную куртку ниже колен, темные штаны и белые кроссовки. Говорит без акцента.
По словам жителей, они вызвали наряд полиции.
Один из очевидцев также рассказал, что ранее мужчина устроил дебош в местном магазине «Фасоль». Хулиган обвинял продавца в том, что тот якобы украл у него мобильник. После этого мужчину силой выгнали из торговой точки.
Жильцы расклеили по подъездам листовки с информацией об агрессивном мужчине. Также они написали заявление в полицию и прокуратуру с требованием привлечь неадекватного гражданина к ответственности.
Ранее СМИ сообщали о причастности подозрительного мужчины к нападению на сотрудницу ТЦ в Красногорске. Инцидент произошел несколько лет назад. Тогда мужчину задержала полиция.
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