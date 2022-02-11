РИАМО - 11 фев. В школах Московской области введена должность советника директора школы по воспитанию. В задачи этого специалиста входит формирование уважительного отношения у ребенка ко взрослым, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«В этом году Московская область стала одним из пилотных регионов по реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках проекта в образовательных организациях будет введена должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Советники уже приступили к работе в 8 школах Одинцовского городского округа.

«Основной задачей советника по воспитанию заключается в сопровождении ребенка на его пути взросления, чтобы сформировать у него уважительное отношение ко взрослым и окружающим, а также привить правильные моральные ценности», – отметила зампред.

По словам Каклюгиной, реализация проекта поможет обновить формы организации воспитательного процесса в школах.