РИАМО - 11 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 8 967 заражений коронавирусом. Наибольшее число случаев заболевания было зафиксировано в Одинцовском округе – 971, Красногорске – 534, в Дмитровском округе – 482, в Пушкинском – 384, в Люберцах – 370, в Коломне – 356, в Раменском округе – 329, в Орехово-Зуевском округе – 327, в Мытищах – 311, в Жуковском – 308, в Воскресенске – 301, сообщается на региональном штабе по ситуации с Covid-19.

В Ступине было выявлено 282 заражения коронавирусом, в Ленинском округе – 264, в Серпухове – 258, в Королеве – 238, в Павловском Посаде – 226, в Сергиево-Посадском округе – 178, в Истре – 157, в Долгопрудном – 154.

149 заражений подтвердилось в Подольске, 148 – в Солнечногорске, 146 – в Балашихе, 138 – в Егорьевске, 134 – в Шаховской, 123 – в Богородском округе, 114 – в Электростали, 112 – в Лыткарине, 103 – в Домодедове, 100 – в Химках, 92 – в Наро-Фоминском округе, 87 – в Клину, 84 – в Реутове.

В Чехове зафиксировали 79 заражений коронавирусом, во Фрязине – 73, в Лобне – 72, в Краснознаменске – 68, в Волоколамске – 62, в Талдомском округе – 61, в Шатуре – 51, в Дзержинском – 50, в Рузе – 49, в Серебряных Прудах – 45, в Электрогорске – 49, в Кашире - 39, в Бронницах – 38, в Ивантеевке и Озерах – по 35, в Черноголовке – 34, в Дубне – 28, в Лотошине – 26, в Щелкове – 24, в Луховицах – 23.

17 заражений выявили в Котельниках, 16 – в Зарайске, 15 – в Лосино-Петровском, 10 – в Можайске округе, 8 – в Пущине.

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не подтвердили во Власихе, в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 873 947 случаев заражения Covid-19. Жертвами инфекции стали 13 739 человек, выздоровели после заболевания коронавирусом 697 111 человек.

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