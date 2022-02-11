РИАМО - 11 фев. Беспрецедентный рост численности жителей, который зафиксировали в Подмосковье, требует от властей оперативно реагировать на запросы населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Количество жителей Подмосковья достигло 10 млн человек. К 2030 году население региона может вырасти до 13 млн человек.

«Наш регион очень активно развивается. Это беспрецедентный рост численности. Все это заставляет нас учиться работать и обеспечивать перемены очень быстро», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в ответ на вызовы в Подмосковье строят новые поликлиники, школы и детские сады.

«У нас 10 лет назад было 600-620 тыс. школьников. В этом году 1 сентября мы ждем 1,02 млн. То же самое с детскими садами», - сказал губернатор.

Воробьев добавил, что в новых микрорайонах также существует запрос на развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому в Подмосковье увеличивают количество автобусов «Мострансавто» и частных перевозчиков.

«Я был на этой неделе в Ленинском округе. Огромные микрорайоны, но до сих пор двухполосная дорога. И жители говорят: послушай, сделай четыре полосы, дай большего размера автобусы. И что здесь можно сказать, житель прав», - отметил губернатор.