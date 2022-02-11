РИАМО - 11 фев. МТС Банк за минувший год снизил потребление пластика на 7,5 тонн за счет роста выдачи клиентам виртуальных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба банка.

За 2021 год клиенты банка оформили свыше 1,5 млн виртуальных карт. При этом эмиссия выросла почти в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом. Такому росту способствовали развитие цифровых технологий банка, запуск рекламной кампании «Будущее без пластика» про осознанное потребление, а также появление новых каналов оформления карт.

Клиенты МТС Банка могут оформить цифровые карты в популярных мессенджерах, к примеру, WhatsApp и Telegram. Это стало особенно востребовано в пандемию.

Как подчеркнул вице-президент по стратегии МТС Банка Сергей Ульев, банк осознает важность экологических вызовов и активно информирует клиентов и сотрудников об ответственном потреблении.

«Так, полтора года назад мы запустили ТВ-ролик «Будущее без пластика» в поддержку виртуальной карты MTS Cashback. Герой обнаружил, что в его собственных карманах скопилось немало лишнего пластика – многочисленные банковские карты, которые становятся ненужными с приходом виртуальных карт. Помимо заботы об экологии, герой открывает для себя выгоду кешбэка и мгновенное оформление без похода в банк. Тогда это было в новинку, а сейчас виртуальные карты стали повседневной частью жизни наших клиентов», − сказал Сергей​ Ульев.

Согласно прогнозам МТС Банка, в текущем году популярность виртуальных карт будет стабильно расти, так как все больше клиентов видят преимущества таких карт без пластикового носителя.

Примечательно, что 3 года назад лишь некоторые пользователи начинали интересоваться цифровыми картами. Сейчас же клиенты банка легко их токенизируют, умеют привязывать к телефону или другому умному устройству. Также с помощью виртуальных карт можно расплачиваться в одно касание, пополнять и снимать наличные в банкоматах.

Такая карта очень удобна в повседневном использовании: не выпадет из кошелька, а мошенник не вытащит ее из кармана. Кроме того, ее нельзя забыть при поездке в отпуск. Электронная карта всегда находится в мобильном телефоне и приложении. При этом безопасность каждой транзакции гарантирует встроенная технология антифрод-токенизации.​