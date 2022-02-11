РИАМО - 11 фев. Водители автобусов подмосковного перевозчика «Мострансавто» начнут получать повышенную зарплату с марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Такое решение было принято из-за нехватки водителей - в штате предприятия недобор, часть сотрудников болеют. Повышение зарплат составит в среднем 15%.

«С марта месяца повышаем зарплату водителям, согласовали это с профсоюзом на 5%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Повышение зарплат на 5% было утверждено согласно предложению профсоюза работников и в соответствии с коллективным договором. Повышение до 10% - это стимулирующая выплата, которая зависит от загруженности водителя, качества выполнения его работы, особенностей обслуживаемого маршрута.