РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В городском округе Люберцы в пятницу утром пожарные потушили возгорание на заправке возле торгового центра «Гренада», сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарной части №27 ФГКУ «16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» Андрей Галошин.

«Сегодня в 05:46 пожарные выехали на место возгорания. На заправке загорелись газель и заправочная колонка. Пострадавших нет», - сказал Галошин.

Причины возгорания пока неизвестны.