РИАМО - 11 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вручил премии города в области физической культуры, спорта и туризма. Награды получили за 2021 год 23 человека, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Дата вручения выбрана не случайно. В России уже 7 лет 7 февраля отмечают День зимних видов спорта. Событие было приурочено к этому празднику.

В столице же данные премии присуждают уже 19 лет. Их удостаивают за самые значимые мероприятия и работы. Сейчас размер премий составляет 1 млн рублей. Он был увеличен в 2017 году. Инициатором выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Если премии удостаивается коллектив, то ее размер делится между всеми участниками в равных долях.

За все время награды получили 286 человек, из них 159 в номинации «Физическая культура и спорт» и 127 – в номинации «Туризм».

Так, в пятницу награды получили лауреаты в номинации «Физическая культура и спорта». Ими стали тренеры Московского среднего специального училища олимпийского резерва №4 им. А.Я. Гомельского. А еще премии присудили фигуристам. Среди них - призеры чемпионатов мира и Европы Александра Степанова и Иван Букин. Сейчас они представляют Россию на Играх в Пекине. В числе награжденных были и другие деятели спорта.



Также среди награжденных и представители туриндустрии. Так, премии удостоились работники компании «Мос-Тур» и специалисты Московского государственного зоологического парка.