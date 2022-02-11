14 февраля отмечают не только День всех влюбленных, но и Международный день книгодарения. Этот праздник придумала детская писательница Эмма Перри. Присоединиться к торжеству очень просто: достаточно выбрать книгу в подарок и преподнести ее близкому или коллеге. Фото или видео с подаренными книгами можно выложить в соцсети с хештегами #денькнигодарения, #даритекнигислюбовью и #книгалучшийподарок. Как выбрать книгу и какие произведения рекомендуют в «Читай-городе», узнаете в гиде РИАМО.

Как выбрать книгу в подарок

Проще всего угодить человеку, который чем-то страстно увлечен. Для него можно приобрести тематическое подарочное издание или книги от специалистов в интересующей его области. Стоит обратить внимание на новинки или, наоборот, более редкие книги. Например, если ваш друг любит вязать, найдите необычное руководство по вязанию, или раздобудьте советское издание для хозяек, если человек сходит с ума по стилю ретро.

Любовь к кино и сериалам по мотивам книг, увлеченность литературными премиями должны подсказать, какому подарку обрадуется человек. Например, можно выбрать что-то из серии «Жизнь прекрасна»: в нее входят современные иностранные популярные романы. А книга из цикла «Интеллектуальный бестселлер» придется по вкусу обладателю острого ума.

Можно обратить внимание на то, что происходит в жизни человека, и преподнести подходящую книгу, например, о материнстве, правилах ремонта, поездке в другую страну. Стоит также внимательно прислушиваться к разговорам: друг или коллега могут обронить во время диалога фразу, которая подскажет, какая книга придется ему по душе.

Иногда подарок может сказать куда больше, чем пожелания, с которыми его вручают. Новый роман Франсуазы Бурден «Глядя на море» оценит тот, кто скучает по песчаным пляжам. А книга с теплым названием «С тобой я дома» от автора бестселлера «К себе нежно» станет многозначительным подарком для особенного человека.

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Рекомендации от «Читай-города»

Эбби Ваксман «Книжная жизнь Нины Хилл»

Такой подарок оценят книголюбы, ведь в главной героине романа они смогут узнать себя. Нина Хилл работает в книжном магазине и обожает погружаться в неизведанные миры литературных произведений. В ее спокойной жизни все идет своим чередом, пока в один момент не умирает отец Нины и не оставляет ей в наследство кучу родственников, которые отчаянно желают стать частью ее жизни.

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Елена Катишонок «Жили-были старик со старухой»

Роман от лауреата премии «Ясная поляна» повествует о судьбе семьи староверов, осевших у синего моря в начале прошлого века. Эта книга облекает идеалистичное «долго и счастливо» в более реальную форму: герои произведения остаются вместе в горе и радости, преодолевают препятствия на пути к счастью, ведь они – одна семья. Книгу стоит подарить искреннему и глубокому человеку, который не перестает верить в хорошее.

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Маргалит Фокс «Конан Дойль на стороне защиты»

Мало кто знает, что известный писатель Артур Конан Дойль в свое время защищал несправедливо осужденных, будучи общественным деятелем. Его вмешательство могло смягчить приговор, восстановить справедливость и освободить невиновного. Журналистка Маргалит Фокс, автор книги «Конан Дойль на стороне защиты», предлагает внимательно изучить методы работы писателя и ошибки правосудия, которые совершили в процессе расследования сенсационного британского убийства. Такой подарок оценят любители детективов.

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Дмитрий Быков «Пастернак. Заложник вечности»

Книгу о жизни и творчестве одного из крупнейших русских поэтов XX века написал известный писатель, журналист и литературный критик Дмитрий Быков. Издание можно подарить любителям классики, которые готовы погрузиться в исследование, написанное с любовью и вниманием к личности Бориса Пастернака. Быков предлагает по-новому взглянуть на роман «Доктор Живаго», прикоснуться к социально-историческим катастрофам, которые сопровождали писателя на всем жизненном пути, увидеть явное и тайное влияние творческих связей.

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Роберт Макки, Том Джерас «Сториномика»

Никто не откажется услышать интересную историю, а потому сторителлинг сегодня – один из основных инструментов продвижения. Гуру сторителлинга Роберт Макки помогает понять, как использовать навык рассказывания историй для построения бизнеса и карьеры. Знания, полученные из книги, можно будет применить и в обычной жизни для реализации амбициозных планов. Издание подойдет тем, кто мечтает вести свой блог или нативно продавать продукты в Instagram.

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