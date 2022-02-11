РИАМО - 11 фев. В течение последних трех недель в Подмосковье наблюдалась запредельная нагрузка на амбулатории и поликлиники, но сейчас обращений становится меньше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Последние три недели был жуткий ажиотаж (по обращениям в поликлиники - ред.). Вы представляете, если в обычное время это 5-10 тыс. вызовов к врачу у нас по Подмосковью, то в пик доходило до 100 тыс. Нагрузка запредельная», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор Подмосковья отметил, что врачи так же болеют, как и их пациенты.

«Весь вопрос - будет ли следующая волна. Мы все хотим, чтобы с наступлением весны ее точно не было», - добавил Воробьев.

Ранее он сообщил, что последнюю неделю в Подмосковье наблюдается снижение количества выявляемых случаев Covid-19.