РИАМО - 11 фев. За неделю в Московской области аннулировали более 650 разрешений такси, которые были выданы через фирмы-посредники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Наибольшее количество аннулированных разрешений такси было выдано через ИП – 480. За январь было аннулировано более 400 разрешений такси, которые были получены через фирмы-посредники.

Чаще всего фирмы-посредники прекращают свою деятельность сразу после оформления разрешений. В связи с этим аннулируются и выданные документы. При этом компании не выполняют требований регионального стандарта к внешнему виду такси.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что обращаться к посредникам за выдачей лицензий на такси не стоит. Бесплатно оформить разрешение можно сроком на 5 лет через региональный портал госуслуг. Также обратиться за помощью для оформления документа можно в МФЦ или центры «Мой Бизнес». Рассмотрение заявки занимает 5 рабочих дней.

Автомобили такси должны соответствовать региональному стандарту. Машина должна быть окрашена в белый цвет, на ней должны быть размещены желтая полоса посередине и серая внизу, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. Также в салоне авто обязательно должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании, тарифы на поездки и QR-код с разрешением.

Каждый водитель перед выходом на рейс должен проходить медицинский осмотр, а авто – техосмотр. Кроме того, таксисты должны иметь путевой лист и обязательный водительский стаж не менее 3 лет.