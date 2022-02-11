РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В Подольске рабочие МУП «ЖПЭТ №2» очистили кровлю дома 56 на Большой Серпуховской улице, ранее там залило места общего пользования, сообщил представитель предприятия.

Жительница Подольска в соцсетях рассказала, что вечером 9 февраля около 19:00 вечера снежные массы с крыши снесли часть металлического ограждения длиной примерно 15 метров, которое повисло вдоль фасада дома. На первом этаже дома находится «Подольский центр дополнительного образования». Подходы и вход в него по пояс завалило глыбами снега и льда. ЖКХ отреагировало оперативно, прибыл промышленный альпинист, ограждение спилили. Теперь оно лежит на газоне. Но сотрудники учебного центра до полуночи разгребали завалы снега, чтобы обеспечить доступ в помещение.

Утром 10 февраля ситуация повторилась. Сорвалась и повисла еще одна часть ограждения примерно того же размера. Снег сошел с крыши с ужасающим грохотом. Антенну с одного из балконов сорвало, и она со свистом и с глыбами снега и льда вылетела на тротуар. Занятия в Учебном центре «ПЦДО» начались до этого, поэтому никто не пострадал.

Представитель МУП «ЖПЭТ №2» ответил на обращение жительницы округа в соцсетях.

«В связи с неисправностью конструкций кровли 23 января допущен локальный залив мест общего пользования. С целью недопущения повторного залития 24 января силами УО МУП ЖПЭТ-2 проведены работы по очистке кровли от снега и наледи. Кровля включена в план текущего ремонта в срок до 1 июня. Работы по очистке кровли от снега и наледи провели 10 февраля», - написал сотрудник.

Женщина сообщила «РИАМО в Подольске», что в настоящее время опасности нет.

«МЖРП решало ситуацию оперативно. Доводить до нее было нельзя», - сказала женщина.