РИАМО - 11 фев. На прошлой неделе в Московской области заработал чат-бот в Telegram – цифровой помощник контактного центра «Денис». Им уже успели воспользоваться 42 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«С его помощью можно записаться к врачу и на вакцинацию от Covid-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам. Наиболее востребованная опция - вызов врача на дом», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Желающие воспользоваться помощью «Дениса» должны перейти по ссылке. Затем нужно нажать кнопку «запустить», разрешить обработку данных, добавить свои контактные данные.

Вызвать врача или записаться в поликлинику получится лишь у тех пациентов, у которых есть прикрепление к местным медучреждениям. После запроса «Денис» проверит информацию и затем можно будет записаться к врачу на удобное время и дату.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи можно будет увидеть на региональном портале госуслуг.

В этом году в области планируют открыть свыше 40 медучреждений. 21 объект отремонтируют, а 23 достроят.