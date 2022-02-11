РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В подмосковном Королеве полицейские раскрыли серию краж автомобильных катализаторов, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что с автомобиля, припаркованного у одного из домов на проспекте Королева, неизвестные похитили катализатор. Сумма материального ущерба составила 30 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержаны 33-летний житель Рязанской области и двое жителей Балашихи в возрасте 31 года и 35 лет», - говорится в сообщении.

Полицейские установили причастность злоумышленников к совершению семи аналогичных преступлений на территории Королева. Общая сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

По данным фактам следователем Следственного управления УМВД возбуждены уголовные дела. Королевским городским судом задержанным избраны мера пресечения в виде заключения под стражу.