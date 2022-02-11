РИАМО - 11 фев. Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии пресекли деятельности 87 человек по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту, сообщает kp.ru.

Злоумышленники занимались преступной деятельностью в подпольных мастерских на территории 21 российского региона.

В январе и феврале 2022 года оперативно-разыскные мероприятия прошли в Москве, Подмосковье, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии-Алании, Якутии, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

Правоохранители обнаружили 26 подпольных мастерских, где из незаконного оборота были изъяты 274 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, были обнаружены 4 пулемета, 18 автоматов, 6 пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов.

Кроме того, были найдены более 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат, более 27 тыс. патронов различного калибра, части огнестрельного оружия и 169 артиллерийских боеприпасов.

В ФСБ России добавили, что выявление и пресечение незаконного изготовления и сбыта оружия будет продолжено.

В 2021 году сотрудники ФСБ РФ ликвидировали 236 незаконных мастерских по производству и переделке оружия.