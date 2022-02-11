РИАМО - 11 фев. За минувшую неделю в Подмосковье зафиксировали сокращение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев и, самое главное, обращений в амбулатории, поликлиники», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в Московской области выявили 873 947 случаев инфицирования коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 71,5%.

Из-за большой нагрузки на поликлиники открыть и закрыть больничный лист в Подмосковье можно по номеру телефона 122.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>