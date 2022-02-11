РИАМО - 11 фев. На 34 км Каширского шоссе в городском округе Домодедово произошла дорожная авария. В результате происшествия пострадала 6-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На трассе возникло попутное столкновение грузового КамАЗа и автомобиля Mitsubishi. Информации о других пострадавших в ДТП нет.

Получившую травмы девочку доставили в медучреждение. Ей оказана необходимая помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они устанавливают все обстоятельства аварии.